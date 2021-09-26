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10 фото спортсменки, которая выбрала бодипозитив, и растяжки с целлюлитом сделали её только краше

Мик теперь ведёт свой блог, в котором пытается доказать, что не нужно истязать себя спортом и диетами, чтобы походить на моделей из глянцевых журналов.

26 сентября, 15:00

Фото © Instagram / mikzazon

25-летняя Мик Зазон из Огайо, США, полжизни посвятила спорту, пока не поняла, что её организм просто не справляется. Чтобы быть такой же прекрасной, как модели в журналах, девушке приходилось морить себя голодом и буквально жить в тренажёрном зале

Фото © Instagram / mikzazon

Фото © Instagram / mikzazon

Так Мик заработала себе расстройство пищевого поведения, которое вкупе с волчанкой и синдромом поликистозных яичников перевернуло её жизнь. У неё появился лишний вес и акне, которое покрыло всё лицо

Фото © Instagram / mikzazon

Фото © Instagram / mikzazon

Девушка решила полюбить себя такой, какая она есть, — со складками на боках, растяжками на бёдрах и целлюлитом на ягодицах. Она даже перестала скрывать косметикой родимое пятно на щеке, которое постоянно привлекало чужое внимание

Фото © Instagram / mikzazon

Фото © Instagram / mikzazon

Мик присоединилась к хештегу в "Инстаграме" #NormaliseNormalBodies ("Сделайте нормой нормальные тела"), под которым девушки выкладывали фото обычных фигур со всеми мелкими недостатками

Фото © Instagram / mikzazon

Фото © Instagram / mikzazon

Через некоторое время блогерша возглавила движение и даже зарегистрировала эту фразу за своим именем. Правда, онлайн-магазин Boohoo выпустил рекламную кампанию, позаимствовав этот слоган, и теперь Мик намерена с ним судиться

Фото © Instagram / mikzazon

Фото © Instagram / mikzazon

Кардашьян впервые показала фигуру без фотошопа, и фанаты наконец-то увидели все её недостатки

Кардашьян впервые показала фигуру без фотошопа, и фанаты наконец-то увидели все её недостатки

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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