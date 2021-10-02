У погибшего в огненном ДТП владельца Audi оказалось почти 700 штрафов
В Госавтоинспекции уточнили, что в момент аварии за рулём находился 21-летний хозяин авто.
Скриншот с видео. © Telegram / SHOT
За владельцем сгоревшего после ДТП в Москве спорткара Audi R8 числится почти 700 штрафов, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по столице.
"Установлена личность водителя, погибшего в ДТП. Им оказался 21-летний мужчина. Он собственник машины, за ним числится 696 штрафов за нарушения ПДД, из них неоплаченных 26", — уточнили в Госавтоинспекции.
Напомним, авария произошла на западе Москвы на улице Нижние Мнёвники. Автомобиль Audi на огромной скорости влетел в столб, буквально развалился на куски и загорелся. Судя по кадрам с места аварии, обломки автомобиля разбросаны на большой площади по всем четырём полосам. Двигатель лежит отдельно от остатков кузова. В результате ДТП водитель скончался.
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