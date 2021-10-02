У погибшего в огненном ДТП владельца Audi оказалось почти 700 штрафов

За владельцем сгоревшего после ДТП в Москве спорткара Audi R8 числится почти 700 штрафов, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по столице.

"Установлена личность водителя, погибшего в ДТП. Им оказался 21-летний мужчина. Он собственник машины, за ним числится 696 штрафов за нарушения ПДД, из них неоплаченных 26", — уточнили в Госавтоинспекции.