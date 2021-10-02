Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возможное изменение правил обгона в международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

Лидирующим в ходе гонок спортсменам предписано выбирать траекторию движения с учётом позиций соперников. При этом бегущие рядом лыжники будут делить ответственность за создание помехи на дистанции.

"Считаю, что в случае утверждения этих изменений будет ещё больше лишних проблем и протестов, поскольку каждый начнёт трактовать правила по-своему, это развяжет руки судейскому жюри. Пока ничего не прояснилось, даже стало запутаннее всё", — сказал Бородавко.

Предложенные нововведения ещё должны быть утверждены советом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).