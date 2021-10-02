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"Смешно и непонятно": Тренер российских лыжников Бородавко прокомментировал изменение правил обгона

Лидирующему в гонке спортсмену предписано учитывать позиции соперников.

2 октября, 11:20

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возможное изменение правил обгона в международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

Лидирующим в ходе гонок спортсменам предписано выбирать траекторию движения с учётом позиций соперников. При этом бегущие рядом лыжники будут делить ответственность за создание помехи на дистанции.

"Считаю, что в случае утверждения этих изменений будет ещё больше лишних проблем и протестов, поскольку каждый начнёт трактовать правила по-своему, это развяжет руки судейскому жюри. Пока ничего не прояснилось, даже стало запутаннее всё", сказал Бородавко.

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Предложенные нововведения ещё должны быть утверждены советом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

"Очень хотелось бы пообщаться с теми людьми, кто предложил такие изменения. Да, у лидера сохраняется преимущество, он сохраняет право выполнять тот манёвр, который задумал. Но как он может учитывать скорость того, кто идёт сзади? Всё это смешно и непонятно", — добавил тренер.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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