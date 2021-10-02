Политолог оценил слова депутата Рады о риске развала Украины

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы о том, что поставки газа в обход Украины приведут к краху экономики страны.

"Украина привыкла получать деньги не только за транзит, но и за торговлю русофобией. Такая ситуация не будет длиться вечно. Сегодняшняя ситуация с Венгрией отчётливо демонстрирует тот факт, что российские энергоресурсы в будущем могут поставляться в Европу и без участия украинского государства", — пояснил эксперт в беседе с RT.

По его мнению, украинская ГТС "вскоре окажется никому не нужной, так как давно нуждается в модернизации". Политолог полагает, что Украина оказалась в ситуации, которую "сама искусственно создала" и последствия которой она "до конца не представляет". При этом Мезюхо не верит в способность Киева обеспечить свою собственную энергетическую безопасность без российского газа, который она покупает втридорога, только не напрямую у Москвы, а у посредников.