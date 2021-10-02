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Политолог оценил слова депутата Рады о риске развала Украины

По словам эксперта, страна оказалась в ситуации, которую "сама искусственно создала" и последствия которой она "до конца не представляет".

2 октября, 11:20
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<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы о том, что поставки газа в обход Украины приведут к краху экономики страны.

"Украина привыкла получать деньги не только за транзит, но и за торговлю русофобией. Такая ситуация не будет длиться вечно. Сегодняшняя ситуация с Венгрией отчётливо демонстрирует тот факт, что российские энергоресурсы в будущем могут поставляться в Европу и без участия украинского государства", — пояснил эксперт в беседе с RT.

По его мнению, украинская ГТС "вскоре окажется никому не нужной, так как давно нуждается в модернизации". Политолог полагает, что Украина оказалась в ситуации, которую "сама искусственно создала" и последствия которой она "до конца не представляет". При этом Мезюхо не верит в способность Киева обеспечить свою собственную энергетическую безопасность без российского газа, который она покупает втридорога, только не напрямую у Москвы, а у посредников.

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Ранее Кива предсказал развал Украины из-за успеха "Газпрома". По мнению народного избранника, это происходит из-за "бездумной преступной экономической и политической позиции власти" в Киеве.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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