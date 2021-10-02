Погибшего от удара током солдата-срочника похоронили в Тюменской области
Близкие, односельчане и военные проводили молодого человека в последний путь.
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В селе Бердюжье Тюменской области прошли похороны солдата-срочника Ивана К., который заблудился в лесу во время учений в Свердловской области и погиб от удара током.
Тело солдата было доставлено на малую родину. Близкие, односельчане и военные проводили его в последний путь. Гроб с погибшим из здания ритуального дома выносили сослуживцы, сообщает 72.ru. На УАЗе с табличкой "Груз 200" его доставили на кладбище. За автомобилем с гробом следовала колонна из двух десятков машин.
Напомним, 28 сентября стало известно об исчезновении вооружённого срочника в Свердловской области. В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что солдат заблудился во время учений в лесу, при себе у него действительно было оружие, но без боеприпасов. Позже его нашли мёртвым. Оказалось, что молодой человек попытался залезть на опору ЛЭП, чтобы осмотреть местность, получил удар током и погиб.
29 сентября стало известно, что в той же воинской части погиб ещё один военнослужащий. Он по неизвестным причинам покончил с собой.
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