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Погибшего от удара током солдата-срочника похоронили в Тюменской области

Близкие, односельчане и военные проводили молодого человека в последний путь.

2 октября, 11:05
<p>Фото © <a href="https://72.ru/text/gorod/2021/10/02/70170632/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=72" target="_blank" rel="noopener noreferrer">72.ru</a></p>

Фото © 72.ru

В селе Бердюжье Тюменской области прошли похороны солдата-срочника Ивана К., который заблудился в лесу во время учений в Свердловской области и погиб от удара током.

Тело солдата было доставлено на малую родину. Близкие, односельчане и военные проводили его в последний путь. Гроб с погибшим из здания ритуального дома выносили сослуживцы, сообщает 72.ru. На УАЗе с табличкой "Груз 200" его доставили на кладбище. За автомобилем с гробом следовала колонна из двух десятков машин.

Напомним, 28 сентября стало известно об исчезновении вооружённого срочника в Свердловской области. В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что солдат заблудился во время учений в лесу, при себе у него действительно было оружие, но без боеприпасов. Позже его нашли мёртвым. Оказалось, что молодой человек попытался залезть на опору ЛЭП, чтобы осмотреть местность, получил удар током и погиб.

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29 сентября стало известно, что в той же воинской части погиб ещё один военнослужащий. Он по неизвестным причинам покончил с собой.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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