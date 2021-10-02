Погибшего от удара током солдата-срочника похоронили в Тюменской области

В селе Бердюжье Тюменской области прошли похороны солдата-срочника Ивана К., который заблудился в лесу во время учений в Свердловской области и погиб от удара током.

Тело солдата было доставлено на малую родину. Близкие, односельчане и военные проводили его в последний путь. Гроб с погибшим из здания ритуального дома выносили сослуживцы, сообщает 72.ru. На УАЗе с табличкой "Груз 200" его доставили на кладбище. За автомобилем с гробом следовала колонна из двух десятков машин.