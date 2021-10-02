В Москве риелтор создала банду и завладела квартирами на 80 миллионов рублей
Мошенница соблюдала строгую конспирацию, поэтому подельники не знали ни её, ни других сообщников.
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В Москве полиция раскрыла преступное сообщество, которое занималось незаконным получением и продажей недвижимости. Его организатором была 61-летняя риелтор Ирина П. В результате деятельности группировка приобрела квартир на 80 миллионов рублей.
Ирина придумала схему мошенничества в 2014 году. Тогда она владела риелторской конторой и имела много связей в ЗАГСе, МФЦ, Росреестре, нотариальной конторе и кадастровой палате, сообщает телеграм-канал SHOT. С помощью знакомых женщина получала информацию об умерших гражданах без родственников. Далее на подставное лицо оформлялись поддельные документы, с помощью которых человек представлялся наследником покойника. Затем он оформлял на себя квартиру у знакомого нотариуса и продавал её. Отмечается, что Ирина соблюдала строгую конспирацию, поэтому подельники не знали ни её, ни других сообщников.
Женщина проходит по делу по двум статьям: "Мошенничество" и "Создание преступного сообщества". Ирина и более семи её подельников пока не арестованы, с них взяли подписку о невыезде.
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