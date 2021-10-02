В Москве риелтор создала банду и завладела квартирами на 80 миллионов рублей

Ирина придумала схему мошенничества в 2014 году. Тогда она владела риелторской конторой и имела много связей в ЗАГСе, МФЦ, Росреестре, нотариальной конторе и кадастровой палате, сообщает телеграм-канал SHOT. С помощью знакомых женщина получала информацию об умерших гражданах без родственников. Далее на подставное лицо оформлялись поддельные документы, с помощью которых человек представлялся наследником покойника. Затем он оформлял на себя квартиру у знакомого нотариуса и продавал её. Отмечается, что Ирина соблюдала строгую конспирацию, поэтому подельники не знали ни её, ни других сообщников.