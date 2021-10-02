Экс-футболист Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси с 51,3% голосов

Действующий мэр Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Каха Каладзе лидирует на муниципальных выборах, набирая 51,3% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов , опубликованные телекомпанией "Имеди".

За действующим мэром следует кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Он набирает 34,6% голосов.

Напомним, 2 октября жители 64 городов и районов Грузии выбирают мэров и депутатов местных законодательных собраний. Голосование началось в 8 утра и длилось до 20:00. На выборах не обошлось без происшествий — члена Лейбористской партии ранили ножом на избирательном участке.