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Экс-футболист Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси с 51,3% голосов

На втором месте находится кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" с 34,6% голосов.

2 октября, 18:31
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/kakhakaladzeofficial/photos/a.3631160620320681/3631157526987657/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Каха Каладзе</a></p>

Фото © Facebook / Каха Каладзе

Действующий мэр Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Каха Каладзе лидирует на муниципальных выборах, набирая 51,3% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, опубликованные телекомпанией "Имеди".

За действующим мэром следует кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Он набирает 34,6% голосов.

Напомним, 2 октября жители 64 городов и районов Грузии выбирают мэров и депутатов местных законодательных собраний. Голосование началось в 8 утра и длилось до 20:00. На выборах не обошлось без происшествий — члена Лейбористской партии ранили ножом на избирательном участке.

Экзитпол: На выборах в Грузии с 47,6% голосов лидирует правящая партия

Экзитпол: На выборах в Грузии с 47,6% голосов лидирует правящая партия

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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