Гигантский смерч в море сняли на видео у берегов Корсики

Жители острова Корсика во Франции стали очевидцами сильнейшего смерча, поднявшего над поверхностью Лигурийского моря столб воды. Очевидцы сняли разбушевавшуюся стихию на видео в районе Л'Иль-Рус, но кадры явно слабо передают весь масштаб этого зрелища, сообщает агентство France 3 Corse ViaStella .

Гигантская воронка высотой в несколько десятков метров кружила в относительной близости от берега и вплотную приблизилась к круизным лайнерам. Информации о возможных пострадавших не приводится. Подобные явления достаточно распространены в этом регионе, но иногда они действительно представляют опасность, и местные метеорологические службы призывают соблюдать осторожность.