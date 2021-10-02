Гигантский смерч в море сняли на видео у берегов Корсики
Огромная воронка высотой в несколько десятков метров кружила в относительной близости от суши.
Водяной смерч на французском острове Корсика. Видео © Facebook / France 3 Corse ViaStella
Жители острова Корсика во Франции стали очевидцами сильнейшего смерча, поднявшего над поверхностью Лигурийского моря столб воды. Очевидцы сняли разбушевавшуюся стихию на видео в районе Л'Иль-Рус, но кадры явно слабо передают весь масштаб этого зрелища, сообщает агентство France 3 Corse ViaStella.
Гигантская воронка высотой в несколько десятков метров кружила в относительной близости от берега и вплотную приблизилась к круизным лайнерам. Информации о возможных пострадавших не приводится. Подобные явления достаточно распространены в этом регионе, но иногда они действительно представляют опасность, и местные метеорологические службы призывают соблюдать осторожность.
Ранее Лайф публиковал кадры с сочинского побережья, на которое обрушился гигантский смерч. Воронка стала предупреждением надвигающейся на город непогоды, которая принесла сильные ливни.
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