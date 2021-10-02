"Арсенал" и "Химки" поделили очки в матче РПЛ

Тульский "Арсенал" на своём поле сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче десятого тура чемпионата России по футболу — 0:0. Игру судил арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.

"Арсенал" с девятью очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки", набрав восемь баллов, идут на 14-й позиции.

В следующем туре "Арсенал" 16 октября примет петербургский "Зенит". "Химки" на следующий день сыграют на своём поле с грозненским "Ахматом".