"Арсенал" и "Химки" поделили очки в матче РПЛ
Тульский клуб занимает в турнирной таблице 12-е место, подмосковный — 14-е.
Фото © ФК "Химки"
Тульский "Арсенал" на своём поле сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче десятого тура чемпионата России по футболу — 0:0. Игру судил арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.
"Арсенал" с девятью очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки", набрав восемь баллов, идут на 14-й позиции.
В следующем туре "Арсенал" 16 октября примет петербургский "Зенит". "Химки" на следующий день сыграют на своём поле с грозненским "Ахматом".
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 10-й тур
"Арсенал" — "Химки" — 0:0
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