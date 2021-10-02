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"Арсенал" и "Химки" поделили очки в матче РПЛ

Тульский клуб занимает в турнирной таблице 12-е место, подмосковный — 14-е.

2 октября, 18:00
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Тульский "Арсенал" на своём поле сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче десятого тура чемпионата России по футболу — 0:0. Игру судил арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов.

"Арсенал" с девятью очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки", набрав восемь баллов, идут на 14-й позиции.

ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в центральном матче тура чемпионата России

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В следующем туре "Арсенал" 16 октября примет петербургский "Зенит". "Химки" на следующий день сыграют на своём поле с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 10-й тур

"Арсенал" — "Химки" — 0:0

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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