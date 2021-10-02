"Динамо" дома проиграло "Крыльям Советов" в чемпионате России
Единственный гол в середине первого тайма забил полузащитник гостей Роман Ежов.
Фото © ФК "Динамо"
Московское "Динамо" на своём поле проиграло самарским "Крыльям Советов" в матче десятого тура чемпионата России по футболу со счётом 0:1. Встреча прошла на столичном стадионе "ВТБ-арена" имени Льва Яшина.
Единственный гол был забит на 23-й минуте. Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев выполнил длинную передачу вперёд на Романа Ежова, который вышел один на один с Игорем Лещуком и уверенно переиграл динамовского голкипера.
Роскошный пас Сергеева разрезал полкоманды. Ежов убежал и четко завершил 👍🏻 pic.twitter.com/3zpPDowbJR— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2021
"Крылья Советов" набрали 13 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 19 баллами осталось на второй позиции. Его по-прежнему опережает только петербургский "Зенит", у которого 23 очка.
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Чемпионат России по футболу
Премьер-Лига. 10-й тур
"Динамо" — "Крылья Советов" — 0:1
Гол: Ежов 23' (0:1)
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