"Динамо" дома проиграло "Крыльям Советов" в чемпионате России

Московское "Динамо" на своём поле проиграло самарским "Крыльям Советов" в матче десятого тура чемпионата России по футболу со счётом 0:1. Встреча прошла на столичном стадионе "ВТБ-арена" имени Льва Яшина.

Единственный гол был забит на 23-й минуте. Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев выполнил длинную передачу вперёд на Романа Ежова, который вышел один на один с Игорем Лещуком и уверенно переиграл динамовского голкипера.

Роскошный пас Сергеева разрезал полкоманды. Ежов убежал и четко завершил 👍🏻 pic.twitter.com/3zpPDowbJR — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2021

"Крылья Советов" набрали 13 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 19 баллами осталось на второй позиции. Его по-прежнему опережает только петербургский "Зенит", у которого 23 очка.