НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Динамо" дома проиграло "Крыльям Советов" в чемпионате России

Единственный гол в середине первого тайма забил полузащитник гостей Роман Ежов.

2 октября, 15:26
<p>Фото © ФК "Динамо"</p>

Фото © ФК "Динамо"

Московское "Динамо" на своём поле проиграло самарским "Крыльям Советов" в матче десятого тура чемпионата России по футболу со счётом 0:1. Встреча прошла на столичном стадионе "ВТБ-арена" имени Льва Яшина.

Единственный гол был забит на 23-й минуте. Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев выполнил длинную передачу вперёд на Романа Ежова, который вышел один на один с Игорем Лещуком и уверенно переиграл динамовского голкипера.

"Крылья Советов" набрали 13 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 19 баллами осталось на второй позиции. Его по-прежнему опережает только петербургский "Зенит", у которого 23 очка.

"Хвича решил бить сам": Слуцкий заявил, что пенальти в ворота "Нижнего Новгорода" должен был исполнять Дрейер

"Хвича решил бить сам": Слуцкий заявил, что пенальти в ворота "Нижнего Новгорода" должен был исполнять Дрейер

Чемпионат России по футболу

Премьер-Лига. 10-й тур

"Динамо" — "Крылья Советов" — 0:1

Гол: Ежов 23' (0:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1