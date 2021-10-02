"Манчестер Юнайтед" снова потерял очки в чемпионате Англии, Роналду не смог забить
Португальский нападающий начал игру на скамейке запасных, выйдя на замену на 57-й минуте.
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"Манчестер Юнайтед" на своём поле сыграл вничью с "Эвертоном" в матче седьмого тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счётом 1:1.
Перед перерывом французский нападающий Антони Марcьяль вывел хозяев вперёд. В середине второго тайма окончательный результат установил полузащитник "Эвертона" Андрос Таунсенд.
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных, выйдя на замену на 57-й минуте. Поразить ворота соперника португальцу на этот раз не удалось.
"Манчестер Юнайтед" потерял очки во втором домашнем матче чемпионата Англии подряд. В шестом туре команда Уле Гуннара Сульшера уступила на своём поле "Астон Вилле" (0:1).
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" набрали по 14 очков. В турнирной таблице команды занимают второе и третье место соответственно — манкунианцы опережают соперников благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Лидерство сохраняет "Ливерпуль", у которого также 14 баллов.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-Лига. 7-й тур
"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон" — 1:1
Голы: Марcьяль 43' (1:0), Таунсенд 65' (1:1)
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