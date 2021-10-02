"Манчестер Юнайтед" снова потерял очки в чемпионате Англии, Роналду не смог забить

"Манчестер Юнайтед" на своём поле сыграл вничью с "Эвертоном" в матче седьмого тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счётом 1:1.

Перед перерывом французский нападающий Антони Марcьяль вывел хозяев вперёд. В середине второго тайма окончательный результат установил полузащитник "Эвертона" Андрос Таунсенд.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных, выйдя на замену на 57-й минуте. Поразить ворота соперника португальцу на этот раз не удалось.

"Манчестер Юнайтед" потерял очки во втором домашнем матче чемпионата Англии подряд. В шестом туре команда Уле Гуннара Сульшера уступила на своём поле "Астон Вилле" (0:1).

"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" набрали по 14 очков. В турнирной таблице команды занимают второе и третье место соответственно — манкунианцы опережают соперников благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Лидерство сохраняет "Ливерпуль", у которого также 14 баллов.