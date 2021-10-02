"Авангард" на выезде проиграл "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Действующий обладатель Кубка Гагарина омский "Авангард" на выезде уступил челябинскому "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

У челябинцев по шайбе забросили Алексей Бывальцев, Теэму Пулккинен, Вячеслав Основин и Кирилл Капустин. В составе гостей отличились Корбан Найт, Алексей Береглазов и Наиль Якупов.

"Трактор" набрал 20 очков, оставшись на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Его опережают только магнитогорский "Металлург" (22 балла) и уфимский "Салават Юлаев" (20). "Авангард" с 12 очками — на шестой строчке.