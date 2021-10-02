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"Авангард" на выезде проиграл "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ

У победителей по шайбе забросили Алексей Бывальцев, Теэму Пулккинен, Вячеслав Основин и Кирилл Капустин.

2 октября, 12:25
<p>Фото © ХК "Трактор"</p>

Фото © ХК "Трактор"

Действующий обладатель Кубка Гагарина омский "Авангард" на выезде уступил челябинскому "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

У челябинцев по шайбе забросили Алексей Бывальцев, Теэму Пулккинен, Вячеслав Основин и Кирилл Капустин. В составе гостей отличились Корбан Найт, Алексей Береглазов и Наиль Якупов.

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"Трактор" набрал 20 очков, оставшись на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Его опережают только магнитогорский "Металлург" (22 балла) и уфимский "Салават Юлаев" (20). "Авангард" с 12 очками — на шестой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Трактор" — "Авангард" — 4:3

Шайбы: Бывальцев 9' (1:0), Пулккинен 17' (2:0), Найт 27' (2:1), Береглазов 29' (2:2), Основин 36' (3:2), Капустин 40' (4:2), Якупов 48' (4:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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