Защитник сборной России Самошников получил травму в последнем матче перед отборочными играми ЧМ-2022

Защитник казанского "Рубина" Илья Самошников получил травму в матче десятого тура чемпионата России против "Нижнего Новгорода".

На 23-й минуте встречи, которая проходит на стадионе "Центральный" в Казани, футболист получил повреждение после столкновения с игроком соперников Алексеем Козловым. Получив медицинскую помощь, Самошников вернулся на поле, но вскоре после этого попросил замену. Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий выпустил вместо него хавбека Хвичу Кварацхелию. В первом тайме команды не смогли открыть счёт — 0:0.

В октябре сборная России проведёт два матча в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. 8-го числа команда Валерия Карпина примет в Казани Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией. Самошников попал в окончательный состав сборной.

В отборочной группе H россияне занимают второе место, набрав в шести матчах 13 очков. Наши футболисты уступают только Хорватии, у которой есть преимущество по разнице забитых и пропущенных голов. Словакия (9 очков) идёт на третьей строчке, Словения (7 баллов) — на четвёртой позиции.