"Дурной тон!": Роднина раскритиковала гимнаста Далалояна после его слов про Авериных

На Играх в Токио израильтянка Линой Ашрам завоевала золото, несмотря на потерю ленты во время выступления, а наши гимнастки впервые за 25 лет остались без награды высшей пробы.

Депутат Госдумы Ирина Роднина осудила олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна за слова о несправедливом награждении сестёр Авериных по итогам Олимпиады в Токио. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

После завершения Игр Дине Авериной, завоевавшей в личном многоборье серебряную медаль, вручили BMW Х5 наравне с олимпийскими чемпионами. Её сестра Арина Аверина за четвёртое место наравне с призёрами получила BMW Х3. По мнению Далалояна, это не совсем справедливо по отношению к другим российским спортсменам.

"Что за дурной тон! Дарёному коню в зубы не смотрят! Это подарок от президента. Зачем это обсуждать? Считаю, это дурной тон как со стороны Далалояна, так и тех, кто это обсуждает", — заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.