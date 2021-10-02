"Дурной тон!": Роднина раскритиковала гимнаста Далалояна после его слов про Авериных
На Играх в Токио израильтянка Линой Ашрам завоевала золото, несмотря на потерю ленты во время выступления, а наши гимнастки впервые за 25 лет остались без награды высшей пробы.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Депутат Госдумы Ирина Роднина осудила олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна за слова о несправедливом награждении сестёр Авериных по итогам Олимпиады в Токио. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
После завершения Игр Дине Авериной, завоевавшей в личном многоборье серебряную медаль, вручили BMW Х5 наравне с олимпийскими чемпионами. Её сестра Арина Аверина за четвёртое место наравне с призёрами получила BMW Х3. По мнению Далалояна, это не совсем справедливо по отношению к другим российским спортсменам.
"Что за дурной тон! Дарёному коню в зубы не смотрят! Это подарок от президента. Зачем это обсуждать? Считаю, это дурной тон как со стороны Далалояна, так и тех, кто это обсуждает", — заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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Напомним, на Олимпиаде в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то, что получившая золото израильтянка Линой Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоговом протоколе заняла четвёртое место. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.
Во время соревнований арбитры отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой награды её лишили именно судьи. Той же точки зрения придерживаются и крупнейшие российские эксперты.
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