"Хвича решил бить сам": Слуцкий заявил, что пенальти в ворота "Нижнего Новгорода" должен был исполнять Дрейер

Казанский клуб потерпел третье поражение подряд и опустился на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что пенальти в ворота "Нижнего Новгорода" в матче десятого тура чемпионата России должен был исполнять Андерс Дрейер, а не Хвича Кварацхелия. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Центральный" в столице Татарстана, завершилась со счётом 1:0 в пользу "Нижнего Новгорода". Кварацхелия в начале второго тайма не реализовал пенальти, а через 12 минут полузащитник гостей Николай Калинский был точен при ударе с одиннадцатиметровой отметки.

😱 Оххххх, Хвича не забил пенальти!



Ударил плотно и уверенно, но очень здорово сыграл Нигматуллин – отбил такой сложный мяч 💪🏻



Смотрим дальше: https://t.co/zEZsdqYxZ9 pic.twitter.com/pYg0Kz7TtX — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2021

"Когда в ворота "Нижнего" был назначен пенальти, было слышно, как со скамейки кричали, чтобы пенальти исполнял Дрейер, но Хвича решил бить сам. Я вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти он бьёт. И был уверен, что он отстоит эпизод, но, к сожалению, этого не произошло", — заявил Слуцкий.