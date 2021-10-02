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Регион
Опубликовано 2 октября 2021, 17:52

"Хвича решил бить сам": Слуцкий заявил, что пенальти в ворота "Нижнего Новгорода" должен был исполнять Дрейер

Фото © ФК "Рубин"

Фото © ФК "Рубин"

Казанский клуб потерпел третье поражение подряд и опустился на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что пенальти в ворота "Нижнего Новгорода" в матче десятого тура чемпионата России должен был исполнять Андерс Дрейер, а не Хвича Кварацхелия. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Центральный" в столице Татарстана, завершилась со счётом 1:0 в пользу "Нижнего Новгорода". Кварацхелия в начале второго тайма не реализовал пенальти, а через 12 минут полузащитник гостей Николай Калинский был точен при ударе с одиннадцатиметровой отметки.

"Когда в ворота "Нижнего" был назначен пенальти, было слышно, как со скамейки кричали, чтобы пенальти исполнял Дрейер, но Хвича решил бить сам. Я вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти он бьёт. И был уверен, что он отстоит эпизод, но, к сожалению, этого не произошло", заявил Слуцкий.

РФС наказал Слуцкого за появление в футбольном отсеке на матче чемпионата России
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Поражение стало для "Рубина" третьим подряд в чемпионате России. С 14 очками команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице. "Нижний Новгород", у которого также 14 баллов, опережает казанцев по результату личной встречи.

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Роман Фейгин
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