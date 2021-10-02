ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в центральном матче тура чемпионата России

ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в центральном матче десятого тура чемпионата России по футболу — 0:0. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-арена".

Команды набрали по 17 очков. В турнирной таблице чемпионата России "Краснодар" сохранил четвёртую строчку, а ЦСКА — пятую. Их по дополнительным показателям опережает московский "Локомотив", у которого также 17 баллов.

В следующем туре ЦСКА 17 октября на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом". В тот же день "Краснодар" примет "Уфу".