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ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в центральном матче тура чемпионата России

Южане остались на четвёртой строчке в турнирной таблице, армейцы — на пятой.

2 октября, 17:54
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в центральном матче десятого тура чемпионата России по футболу — 0:0. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-арена".

Команды набрали по 17 очков. В турнирной таблице чемпионата России "Краснодар" сохранил четвёртую строчку, а ЦСКА — пятую. Их по дополнительным показателям опережает московский "Локомотив", у которого также 17 баллов.

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В следующем туре ЦСКА 17 октября на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом". В тот же день "Краснодар" примет "Уфу".

Чемпионат России по футболу

Премьер-Лига. 10-й тур

ЦСКА — "Краснодар" — 0:0

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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