Армия Мансура: Талибы разместят на границе с Китаем и Таджикистаном батальоны смертников
По словам замгубернатора провинции Бадахшан, они состоят из людей "без страха, готовых надеть начинённые взрывчаткой жилеты".
Фото © Khaama Press
"Талибан"* принял решение перебросить батальон смертников в афганскую провинцию Бадахшан для охраны границы с Китаем и Таджикистаном. Об этом сообщает местное издание Khaama Press.
"Без этого батальона поражение США было бы невозможным. Эти храбрые люди носят пояса и взрывают базы США в Афганистане", — сказал замгубернатора региона Нисара Ахмада Ахмади.
Он отметил, что батальон называется "Армия Мансура" и состоит из боевиков, "не знающих страха и готовых надеть начинённые взрывчаткой жилеты".
Ранее талибы заявили о вторжении беспилотников США в афганское воздушное пространство. Лидер радикалов подчеркнул, что подобные инциденты должны пресекаться, и призвал Вашингтон придерживаться соглашений.
А ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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