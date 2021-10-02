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Армия Мансура: Талибы разместят на границе с Китаем и Таджикистаном батальоны смертников

По словам замгубернатора провинции Бадахшан, они состоят из людей "без страха, готовых надеть начинённые взрывчаткой жилеты".

2 октября, 17:58
<p>Фото © <a href="https://www.khaama.com/taliban-to-deploy-suicide-bombers-to-afghanistans-borders-4574567547/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Khaama Press</a></p>

Фото © Khaama Press

"Талибан"* принял решение перебросить батальон смертников в афганскую провинцию Бадахшан для охраны границы с Китаем и Таджикистаном. Об этом сообщает местное издание Khaama Press.

"Без этого батальона поражение США было бы невозможным. Эти храбрые люди носят пояса и взрывают базы США в Афганистане", — сказал замгубернатора региона Нисара Ахмада Ахмади.

Он отметил, что батальон называется "Армия Мансура" и состоит из боевиков, "не знающих страха и готовых надеть начинённые взрывчаткой жилеты".

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Ранее талибы заявили о вторжении беспилотников США в афганское воздушное пространство. Лидер радикалов подчеркнул, что подобные инциденты должны пресекаться, и призвал Вашингтон придерживаться соглашений.

А ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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