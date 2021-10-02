"Талибан"* принял решение перебросить батальон смертников в афганскую провинцию Бадахшан для охраны границы с Китаем и Таджикистаном. Об этом сообщает местное издание Khaama Press.

"Без этого батальона поражение США было бы невозможным. Эти храбрые люди носят пояса и взрывают базы США в Афганистане", — сказал замгубернатора региона Нисара Ахмада Ахмади.

Он отметил, что батальон называется "Армия Мансура" и состоит из боевиков, "не знающих страха и готовых надеть начинённые взрывчаткой жилеты".

Ранее талибы заявили о вторжении беспилотников США в афганское воздушное пространство. Лидер радикалов подчеркнул, что подобные инциденты должны пресекаться, и призвал Вашингтон придерживаться соглашений.

А ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.