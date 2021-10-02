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Зеленскому пообещали выпустить первую украинскую вакцину от ковида в 2022 году

Лидеру Незалежной рассказали, что в Харькове уже начался монтаж линии для производства препарата.

2 октября, 17:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что страна планирует произвести свою первую вакцину от коронавируса к 2022 году. Министр пообещал это президенту страны Владимиру Зеленскому во время выездного заседания фракции "Слуга народа".

"У меня вопрос: когда мы будем производить собственную вакцину? Я не видел этого в вашей программе. Когда мы будем производить вакцины от разных болезней на Украине?" задал вопрос министру Зеленский.

Глава Минздрава ответил, что "в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и CoViD-19 — это одни из первых". Он также уверил президента, что до конца года украинский Минздрав "будет знать чёткие детали", а первая украинская вакцина "сойдёт с линии" уже в следующем году.

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Ранее Лайф писал, что на Украине решили уничтожить десятки тысяч доз вакцины от коронавируса. Полностью привито в соседней стране более пяти миллионов человек, что составляет лишь около 13,5% населения.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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