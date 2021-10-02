Зеленскому пообещали выпустить первую украинскую вакцину от ковида в 2022 году

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что страна планирует произвести свою первую вакцину от коронавируса к 2022 году. Министр пообещал это президенту страны Владимиру Зеленскому во время выездного заседания фракции "Слуга народа".

"У меня вопрос: когда мы будем производить собственную вакцину? Я не видел этого в вашей программе. Когда мы будем производить вакцины от разных болезней на Украине?" — задал вопрос министру Зеленский.

Глава Минздрава ответил, что "в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и CoViD-19 — это одни из первых". Он также уверил президента, что до конца года украинский Минздрав "будет знать чёткие детали", а первая украинская вакцина "сойдёт с линии" уже в следующем году.