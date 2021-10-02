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Эпидемиолог перечислил способы уберечься от ковида в общественном транспорте

По его словам, основной причиной заражения может быть долгое нахождение в замкнутом пространстве с людьми, выделяющими вирус.

2 октября, 17:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Отправляясь в дорогу на общественном транспорте, в первую очередь нужно соблюдать пару простых правил: носить респираторы с качественным фильтром и дистанцироваться от людей с признаками простуды, отметил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"В целом соблюдение дистанции от людей вокруг, а также ношение защитных масок с высоким классом фильтрации — действенные меры по профилактике заражения", цитирует медика Ura.ru.

Эпидемиолог подчеркнул, что основной причиной заражения может быть долгое нахождение в замкнутом пространстве с людьми, выделяющими вирус в окружающую среду. Иммунолог Николай Крючков также порекомендовал при поездках в общественном транспорте пользоваться санитайзерами, особенно после выхода из метро.

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Ранее вирусолог спрогнозировал, какой штамм коронавируса останется доминирующим до конца пандемии. В мегаполисах основным источником распространения заразы по-прежнему остаётся общественный транспорт.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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