Врач рассказала, какими смертельно опасными болезнями можно заразиться от птиц

Врач-инфекционист Елена Акименко перечислила опасные для человека болезни, носителями которых являются пернатые. Самым частым таким заболеванием доктор называет орнитоз, также известный как пситтакоз.

"Среди инфекционных — это сальмонеллёз, кампилобактериоз, туберкулёз, иерсиниоз, листериоз, птичий грипп и псевдомоноз. Самое же частое заболевание — орнитоз или пситтакоз. Он вызывается микроорганизмом Chlamydia psittaci, которым заражены большинство городских голубей", — подчеркнула Акименко в беседе с Пятым каналом.

Инфекционист предупредила, что эти болезни могут грозить летальным исходом. Согласно статистике, от орнитоза умирает 1% заболевших, а от птичьего гриппа — 3,5%. Медик уточнила, что опасность могут представлять как домашние, декоративные или экзотические представители пернатых, так и всем известные городские птицы — голуби, вороны, воробьи и синицы.

"Заболевание всегда начинается остро: с озноба, головной и мышечной боли, слабости, тошноты. Температура тела достигает 38–39 градусов, беспокоят выраженные боли в горле, пояснице, а также сухой кашель", — уточнила врач и отметила, что у людей с ослабленным иммунитетом болезнь может перетечь в хроническую.