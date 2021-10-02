В Екатеринбурге бомж помог найти потерявшегося ребёнка
Оказалось, что мальчик сам вышел на бездомного, когда проголодался.
Фото © Поисковый отряд "Прорыв"
В Екатеринбурге бомж помог отыскать пропавшего шестилетнего мальчика. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.
Шестилетний Никита И. ушёл из дома сегодня утром. По словам Горелых, ребёнка заметили вместе с мужчиной неопределённого места жительства, у которого он просил еду.
"Мужчина не прошёл мимо, завёл его в магазин на улице Репина и попросил продавцов накормить ребёнка. Туда приехал наряд ППС", — рассказал Горелых.
Глава пресс-службы добавил, что ни с каким криминалом за время своей "прогулки" мальчик не связывался, однако его мать стоит на учёте в полиции. Сейчас с семьёй работают сотрудники отдела ПДН.
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