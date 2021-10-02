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В доме престарелых в Башкирии сыграли свадьбу 71-летний жених и 78-летняя невеста

Супруги обвенчались и теперь планируют переехать в собственную квартиру, чтобы жить вместе.

2 октября, 15:50

Фото © LIFE

В башкирском доме престарелых прошло бракосочетание пожилых молодожёнов. Видео © LIFE

В Иглинском районе Башкирии состоялось бракосочетание 78-летней Клавдии Мавляновой и 71-летнего Владимира Шихова. Как стало известно Лайфу, торжество прошло в кудеевском доме-интернате.

Молодожёны познакомились четыре года назад в белокатайском отделении интерната. Отношения пенсионеров плавно перешли от дружбы в роман. Мужчине нравится её характер, который он называет "кипятком". А супруга в свою очередь считает его хорошим человеком, напоминающим ей первого мужа. У обоих за плечами нелёгкая жизнь: Шихов является чернобыльцем, а его супруге поставили инвалидность в раннем возрасте. К сожалению, у них нет детей или родственников. Супруги обвенчались и планируют переехать в собственную квартиру, чтобы быть вместе.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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