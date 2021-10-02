В доме престарелых в Башкирии сыграли свадьбу 71-летний жених и 78-летняя невеста

Молодожёны познакомились четыре года назад в белокатайском отделении интерната. Отношения пенсионеров плавно перешли от дружбы в роман. Мужчине нравится её характер, который он называет "кипятком". А супруга в свою очередь считает его хорошим человеком, напоминающим ей первого мужа. У обоих за плечами нелёгкая жизнь: Шихов является чернобыльцем, а его супруге поставили инвалидность в раннем возрасте. К сожалению, у них нет детей или родственников. Супруги обвенчались и планируют переехать в собственную квартиру, чтобы быть вместе.