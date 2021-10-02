Зеленский оценил свою работу на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оценил итоги своей работы за два года на посту главы государства на 7–8 баллов из 12. Такое мнение он высказал "Украинской правде".

"Мне оценку должен ставить народ. Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7–8 баллов, так говорят? По 12–балльной шкале. Я думаю, я где-то там, в середине", — пояснил Зеленский.

Работу своей партии "Слуга народа" он тоже оценил на средний балл. Зеленский здесь уже применил пятибалльную шкалу — 3 из 5 в итоге.