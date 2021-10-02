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Зеленский оценил свою работу на посту президента Украины

Лидер Незалежной при этом отметил, что подводить итоги его деятельности должен народ.

2 октября, 15:31
<p>Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky</p>

Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский оценил итоги своей работы за два года на посту главы государства на 7–8 баллов из 12. Такое мнение он высказал "Украинской правде".

"Мне оценку должен ставить народ. Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7–8 баллов, так говорят? По 12–балльной шкале. Я думаю, я где-то там, в середине", — пояснил Зеленский.

Работу своей партии "Слуга народа" он тоже оценил на средний балл. Зеленский здесь уже применил пятибалльную шкалу — 3 из 5 в итоге.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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