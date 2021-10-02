Зеленский оценил свою работу на посту президента Украины
Лидер Незалежной при этом отметил, что подводить итоги его деятельности должен народ.
Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский оценил итоги своей работы за два года на посту главы государства на 7–8 баллов из 12. Такое мнение он высказал "Украинской правде".
"Мне оценку должен ставить народ. Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7–8 баллов, так говорят? По 12–балльной шкале. Я думаю, я где-то там, в середине", — пояснил Зеленский.
Работу своей партии "Слуга народа" он тоже оценил на средний балл. Зеленский здесь уже применил пятибалльную шкалу — 3 из 5 в итоге.
Ранее политолог заявил, что Зеленский управляет Украиной не в одиночку, а вместе с "теневым президентом".
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