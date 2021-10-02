В Подмосковье задержали пару, выносившую из дома мумии мужчины и женщины в ящиках

Сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемых в убийстве мужчины и женщины, чьи мумифицированные тела нашли в Одинцове. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны находящиеся в федеральном розыске по подозрению в совершении особо тяжкого преступления мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения", — сказала она.

Официальный представитель подмосковного МВД уточнила, что в ближайшее время задержанные лица будут доставлены в территориальное подразделение СК РФ.