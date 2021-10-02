В Подмосковье задержали пару, выносившую из дома мумии мужчины и женщины в ящиках
В чудовищном преступлении могут быть замешаны сын погибших супругов и его бывшая жена.
Фото © Twitter / odi_city
Сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемых в убийстве мужчины и женщины, чьи мумифицированные тела нашли в Одинцове. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны находящиеся в федеральном розыске по подозрению в совершении особо тяжкого преступления мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения", — сказала она.
Официальный представитель подмосковного МВД уточнила, что в ближайшее время задержанные лица будут доставлены в территориальное подразделение СК РФ.
Ранее стало известно, что в Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины без ступней. Напоминающий гроб странный короб появился на лестничной клетке одного из домов, а второй такой обнаружили в машине. Несмотря на жуткий запах, трогать чужую "собственность" жильцы не решались.
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