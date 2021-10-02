Россиянин нашёл тело жены с пробитой утюгом головой, под подозрением её дочь

В Санкт-Петербурге в квартире на Сиреневом бульваре была убита женщина. Мужчина обнаружил 58-летнюю супругу в луже крови с утюгом на голове, когда пришёл домой с работы.

При этом дверь в квартиру не была вскрыта, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, по подозрению в убийстве разыскивается их 19-летняя дочь.

Ранее в Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины без ступней. Напоминающий гроб странный короб появился на лестничной клетке одного из домов, а второй такой обнаружили в машине. Несмотря на жуткий запах, трогать чужую "собственность" жильцы не решались. При этом тела могли пролежать в квартире полгода. В этом доме с марта жаловались на запах. Сын погибших говорил, что виной всему декоративный гусь.