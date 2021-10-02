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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Бразилии

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

2 октября, 14:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 2 октября на территории Бразилии. Об этом сообщила геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 166 км к юго-западу от города Тарауака, в котором проживает около 16,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 589 км. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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