В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина

В южноитальянской провинции Козенца из-за отравления токсичными парами при производстве вина погибло четыре человека. Об этом сообщил новостной телеканал RaiNews24 .

Трагедия произошла в городке Паола, где члены одной семьи занимались изготовлением виноградного сусла. Отмечается, что причиной гибели людей стали вредные испарения, возникшие в резервуаре, где находился свежевыжатый сок. В результате четыре человека скончались на месте, ещё одна женщина с тяжёлыми симптомами интоксикации была доставлена в местную больницу.