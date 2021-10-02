В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина
Ещё одна женщина с тяжёлыми симптомами интоксикации была доставлена в местную больницу.
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В южноитальянской провинции Козенца из-за отравления токсичными парами при производстве вина погибло четыре человека. Об этом сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Трагедия произошла в городке Паола, где члены одной семьи занимались изготовлением виноградного сусла. Отмечается, что причиной гибели людей стали вредные испарения, возникшие в резервуаре, где находился свежевыжатый сок. В результате четыре человека скончались на месте, ещё одна женщина с тяжёлыми симптомами интоксикации была доставлена в местную больницу.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Таганроге шестеро детей отравились парами хлора в бассейне.
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