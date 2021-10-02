"Мне этот человек неприятен": Звезду КВН возмутила "скверная" шутка стендапера Мирзализаде про русских
По его мнению, государство должно выработать стратегию поведения для подобных случаев.
Звезда КВН рассказала, что не станет жать руку Идраку Мирзализаде за шутку про русских. Видео © LIFE
Шутка стендап-комика Идрака Мирзализаде про русских была скверной, его так воспитали, раз он считает, что может на камеру говорить подобные вещи, считает бывший кавээнщик, депутат Госдумы РФ VIII созыва от партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев.
Он рассказал, что проверял допустимость шутки с помощью простого теста: нужно поставить свою национальность на место высмеиваемого, и тогда станет понятно, насколько допустимо и не обидно данное высказывание. По мнению Тарбаева, шутка Мирзализаде была крайне неприятной и пожать ему руку за неё нельзя. Также Тарбаев отметил, что большой общественный резонанс вызвала не столько шутка, сколько вмешательство государства. В подобных ситуациях обычно дело заканчивается публичными извинениями, а не арестом.
"Государство должно выработать позицию: либо оно всегда вмешивается вот таким образом, либо оно не вмешивается в это вообще — и люди регулируют это между собой", — считает депутат.
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Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из выступления. Позднее МВД признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Ранее суд приостановил приказ МВД о нежелательности пребывания комика Мирзализаде в РФ.
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