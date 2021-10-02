Звезда КВН рассказала, что не станет жать руку Идраку Мирзализаде за шутку про русских. Видео © LIFE

Шутка стендап-комика Идрака Мирзализаде про русских была скверной, его так воспитали, раз он считает, что может на камеру говорить подобные вещи, считает бывший кавээнщик, депутат Госдумы РФ VIII созыва от партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев.

Он рассказал, что проверял допустимость шутки с помощью простого теста: нужно поставить свою национальность на место высмеиваемого, и тогда станет понятно, насколько допустимо и не обидно данное высказывание. По мнению Тарбаева, шутка Мирзализаде была крайне неприятной и пожать ему руку за неё нельзя. Также Тарбаев отметил, что большой общественный резонанс вызвала не столько шутка, сколько вмешательство государства. В подобных ситуациях обычно дело заканчивается публичными извинениями, а не арестом.

"Государство должно выработать позицию: либо оно всегда вмешивается вот таким образом, либо оно не вмешивается в это вообще — и люди регулируют это между собой", — считает депутат.