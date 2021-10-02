Лавров заявил, что альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АСЕАН

Созданный альянс между США, Великобританией и Австралией (AUKUS), а также четырёхсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии (Quad) могут быть направлены на размытие многолетнего универсального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Одна из самых модных сейчас тенденций — это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены США. Всё это идёт в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН [Ассоциация государств Юго-Восточной Азии]", — сказал он на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.