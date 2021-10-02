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Лавров заявил, что альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АСЕАН

Он назвал блоки индо-тихоокеанскими стратегиями, которые изобретены Соединёнными Штатами.

2 октября, 13:56
<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Официальный <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> МИД России</p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Официальный сайт МИД России

Созданный альянс между США, Великобританией и Австралией (AUKUS), а также четырёхсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии (Quad) могут быть направлены на размытие многолетнего универсального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Одна из самых модных сейчас тенденций — это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены США. Всё это идёт в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН [Ассоциация государств Юго-Восточной Азии]", — сказал он на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

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Напомним, 16 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. А 24 сентября лидеры США, Японии, Индии и Австралии собрались на первый очный саммит в формате Quad и договорились произвести как минимум один миллиард вакцин от коронавирусной инфекции к концу 2022 года.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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