Лавров заявил, что альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АСЕАН
Он назвал блоки индо-тихоокеанскими стратегиями, которые изобретены Соединёнными Штатами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Официальный сайт МИД России
Созданный альянс между США, Великобританией и Австралией (AUKUS), а также четырёхсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии (Quad) могут быть направлены на размытие многолетнего универсального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Одна из самых модных сейчас тенденций — это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены США. Всё это идёт в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН [Ассоциация государств Юго-Восточной Азии]", — сказал он на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Напомним, 16 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. А 24 сентября лидеры США, Японии, Индии и Австралии собрались на первый очный саммит в формате Quad и договорились произвести как минимум один миллиард вакцин от коронавирусной инфекции к концу 2022 года.
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