Россиян предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами
Власти пояснили, что ни оперштаб, ни сотрудники поликлиник не обзванивают горожан, предлагая привязать QR-код к картам.
Фото © Pexels
Мошенники начали похищать деньги у россиян под предлогом привязки QR-кода по прививке от коронавируса к банковской карте или социальной карте москвича. В связи с этим Департамент здравоохранения столицы порекомендовал горожанам быть бдительнее.
"QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, прошедшего вакцинацию. Ни оперативный штаб, ни Департамент здравоохранения города Москвы, ни сотрудники поликлиники не обзванивают горожан с подобными предложениями", — уточнили в ведомстве.
Столкнувшись с подозрительным звонком, рекомендуется обращаться в полицию и ни в коем случае не сообщать свои данные звонящему.
Ранее юрист назвал "волшебную" фразу мошенников, вызывающую доверие у жертв. Почему-то именно эти слова, как отмечает специалист, способны полностью расположить человека на другом конце провода. Но, как только услышите их, немедленно кладите трубку.
Комментариев: 0