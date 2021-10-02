НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами

Власти пояснили, что ни оперштаб, ни сотрудники поликлиник не обзванивают горожан, предлагая привязать QR-код к картам.

2 октября, 13:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Мошенники начали похищать деньги у россиян под предлогом привязки QR-кода по прививке от коронавируса к банковской карте или социальной карте москвича. В связи с этим Департамент здравоохранения столицы порекомендовал горожанам быть бдительнее.

"QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, прошедшего вакцинацию. Ни оперативный штаб, ни Департамент здравоохранения города Москвы, ни сотрудники поликлиники не обзванивают горожан с подобными предложениями", уточнили в ведомстве.

Столкнувшись с подозрительным звонком, рекомендуется обращаться в полицию и ни в коем случае не сообщать свои данные звонящему.

Ранее юрист назвал "волшебную" фразу мошенников, вызывающую доверие у жертв. Почему-то именно эти слова, как отмечает специалист, способны полностью расположить человека на другом конце провода. Но, как только услышите их, немедленно кладите трубку.

Юрист дал советы пострадавшим от действий мошенников россиянам

Юрист дал советы пострадавшим от действий мошенников россиянам

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Драка со стрельбой произошла в кафе на северо-востоке Москвы

сегодня в 12:31

Телефон вице-президента Сбербанка Раковой запеленговали недалеко от украинской границы

вчера в 16:40

Зеленский рассказал, почему подняли вопрос об отставке спикера Рады

сегодня в 15:10

Россиянин нашёл тело жены с пробитой утюгом головой, под подозрением её дочь

сегодня в 15:08

В пермском вузе рассказали о судьбе профессора, поразившего равнодушием при стрельбе

сегодня в 15:00

Новости партнеров

Layer 1