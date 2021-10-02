Россиян предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами

Мошенники начали похищать деньги у россиян под предлогом привязки QR-кода по прививке от коронавируса к банковской карте или социальной карте москвича. В связи с этим Департамент здравоохранения столицы порекомендовал горожанам быть бдительнее.

"QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, прошедшего вакцинацию. Ни оперативный штаб, ни Департамент здравоохранения города Москвы, ни сотрудники поликлиники не обзванивают горожан с подобными предложениями", — уточнили в ведомстве.

Столкнувшись с подозрительным звонком, рекомендуется обращаться в полицию и ни в коем случае не сообщать свои данные звонящему.