"Слуга народа" собрала необходимые подписи для рассмотрения отставки спикера Рады

Президентская партия "Слуга народа" во время выездного заседания в Трускавце Львовской области собрала необходимые подписи для рассмотрения вопроса об отставке спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Об этом рассказал депутат фракции Алексей Устенко изданию "Левый берег".

"Сейчас уже собрано более 150 подписей за отставку спикера. Я был 49-м. Подписи собирают быстро", — уточняет депутат.

Согласно украинскому законодательству, для регистрации проекта постановления об отставке спикера Рады необходимо 150 подписей, поставленных на специальных подписных листах.