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В Москве эвакуировали машину со спящим младенцем внутри

Владелица машины, бросившая дитя одного, прибыла на место только спустя полтора часа.

2 октября, 13:06
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/DtRoad/11493" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс Москвы </a></p>

Фото © Telegram / Дептранс Москвы

На северо-востоке Москвы эвакуирован автомобиль вместе с маленьким ребёнком внутри. Машина была припаркована под запрещающим знаком, сообщает Департамент транспорта столицы в своём телеграм-канале. В настоящее время делом занимаются полиция и органы опеки.

При осмотре машины работник эвакуатора сделал фото, однако разглядеть на заднем сиденье люльку со спящим младенцем не смог из-за тонированных стёкол. Только спустя 20 минут после эвакуации про ребёнка вспомнила его мать и позвонила в Госавтоинспекцию. Тогда эвакуатор остановили, а на место вызвали скорую помощь и полицию. Владелица автомобиля прибыла спустя полтора часа. Малыш не пострадал, однако "на улице было +8 градусов, машина не заведена, а люлька не прикреплена", сообщили в ведомстве.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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