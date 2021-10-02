В Москве эвакуировали машину со спящим младенцем внутри

На северо-востоке Москвы эвакуирован автомобиль вместе с маленьким ребёнком внутри. Машина была припаркована под запрещающим знаком, сообщает Департамент транспорта столицы в своём телеграм-канале. В настоящее время делом занимаются полиция и органы опеки.

При осмотре машины работник эвакуатора сделал фото, однако разглядеть на заднем сиденье люльку со спящим младенцем не смог из-за тонированных стёкол. Только спустя 20 минут после эвакуации про ребёнка вспомнила его мать и позвонила в Госавтоинспекцию. Тогда эвакуатор остановили, а на место вызвали скорую помощь и полицию. Владелица автомобиля прибыла спустя полтора часа. Малыш не пострадал, однако "на улице было +8 градусов, машина не заведена, а люлька не прикреплена", сообщили в ведомстве.