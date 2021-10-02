НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд в Черногории оставил под стражей экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова

Позднее будет принято решение о выдаче его российской стороне, так как он находился в международном розыске.

2 октября, 12:52
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Экс-владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов был арестован судом Подгорицы (столица Черногории). Защита миллиардера сразу после вынесения приговора обжаловала данное решение, сообщила адвокат Марина Русакова.

"Сегодня решением суда он [Исмаилов] оставлен под стражей, местные адвокаты обжаловали решение, надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено, а уже не ранее, чем через месяц будет решение о выдаче его российской стороне", — сказала она РИА "Новости".

Дома, квартиры и земли "хозяина Черкизона" пойдут с молотка

Дома, квартиры и земли "хозяина Черкизона" пойдут с молотка

В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. За год до этого в Подмосковье нашли джип, а в нём — тела владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Оба были убиты выстрелами в голову. Обвинение в причастности к расправе над бизнесменами было предъявлено Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Его объявили в международный розыск.

Что ждёт экс-миллиардера Тельмана Исмаилова в России, Лайф разбирался здесь.

Смертельный аккорд. За что владелец Черкизона заказал певца Авраама Руссо

Смертельный аккорд. За что владелец Черкизона заказал певца Авраама Руссо

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Взлёт и крах хозяина Черкизона: Что ждёт экс-миллиардера Тельмана Исмаилова в России

вчера в 16:24

Автора скандальной фотосессии на фоне храма арестовали на 10 суток, после чего депортируют из России

вчера в 11:39

Зеленский рассказал, почему подняли вопрос об отставке спикера Рады

сегодня в 15:10

Россиянин нашёл тело жены с пробитой утюгом головой, под подозрением её дочь

сегодня в 15:08

В пермском вузе рассказали о судьбе профессора, поразившего равнодушием при стрельбе

сегодня в 15:00

Новости партнеров

Layer 1