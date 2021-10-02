Суд в Черногории оставил под стражей экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова
Позднее будет принято решение о выдаче его российской стороне, так как он находился в международном розыске.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Экс-владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов был арестован судом Подгорицы (столица Черногории). Защита миллиардера сразу после вынесения приговора обжаловала данное решение, сообщила адвокат Марина Русакова.
"Сегодня решением суда он [Исмаилов] оставлен под стражей, местные адвокаты обжаловали решение, надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено, а уже не ранее, чем через месяц будет решение о выдаче его российской стороне", — сказала она РИА "Новости".
В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. За год до этого в Подмосковье нашли джип, а в нём — тела владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Оба были убиты выстрелами в голову. Обвинение в причастности к расправе над бизнесменами было предъявлено Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. Его объявили в международный розыск.
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