"Это не постановка": На Украине рассказали о более 10 версиях покушения на советника Зеленского
Машину политика обстреляли 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом.
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Покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира не является постановкой, изучается более десятка версий произошедшего. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в ходе брифинга на выездном заседании фракции партии "Слуга народа" в Трускавце.
"Когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость, каким образом совпадает рана с отверстиями на двери. То есть это не постановка, это было понятно ещё 22 сентября", — рассказала Венедиктова в эфире телеканала "Дом".
По словам генпрокурора, у следствия есть две основные версии. Однако рассматриваются и остальные, всего их более десятка. Венедиктова подчеркнула, что "следствие движется вперёд".
Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, водитель ранен, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых "русский след". Сам советник Зеленского Шефир позже назвал цель покушения. Он признался, что было жутковато, и отметил, что правоохранительные органы сработали очень оперативно.
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