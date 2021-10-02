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"Это не постановка": На Украине рассказали о более 10 версиях покушения на советника Зеленского

Машину политика обстреляли 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом.

2 октября, 12:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BUWtiIKDFUT/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shefir95</a></p>

Фото © Instagram / shefir95

Покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира не является постановкой, изучается более десятка версий произошедшего. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в ходе брифинга на выездном заседании фракции партии "Слуга народа" в Трускавце.

"Когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость, каким образом совпадает рана с отверстиями на двери. То есть это не постановка, это было понятно ещё 22 сентября", — рассказала Венедиктова в эфире телеканала "Дом".

По словам генпрокурора, у следствия есть две основные версии. Однако рассматриваются и остальные, всего их более десятка. Венедиктова подчеркнула, что "следствие движется вперёд".

Зеленскому усилили кортеж после покушения на его советника

Зеленскому усилили кортеж после покушения на его советника

Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, водитель ранен, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых "русский след". Сам советник Зеленского Шефир позже назвал цель покушения. Он признался, что было жутковато, и отметил, что правоохранительные органы сработали очень оперативно.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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