НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Алиев заявил о готовности к встрече с Пашиняном "в любое время"

В начале года лидеры уже проводили переговоры в трёхстороннем формате при участии Владимира Путина.

2 октября, 12:40
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, AP / Francois Mori</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, AP / Francois Mori

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом он сказал в беседе с испанским агентством EFE.

"Я готов поговорить с господином Пашиняном в любое время, когда он будет готов. Так что я открыт для этого обсуждения и думаю, что это может быть хорошим знаком того, что война окончена и эта страница перевёрнута", — приводит вырезку из интервью азербайджанское агентство AzerTAC.

Алиев: Нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом

Алиев: Нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом

Он напомнил, что уже встречался с Пашиняном в начале этого года, однако тогда лидеры не пожали друг другу руки. Переговоры проходили в трёхстороннем формате с участием президента России Владимира Путина. По результатам встречи страны договорились о создании рабочей группы по вопросам экономики и транспортной инфраструктуры в регионе.

Ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения до сих пор не ответила на предложение о мирном договоре.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1