Алиев заявил о готовности к встрече с Пашиняном "в любое время"
В начале года лидеры уже проводили переговоры в трёхстороннем формате при участии Владимира Путина.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, AP / Francois Mori
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом он сказал в беседе с испанским агентством EFE.
"Я готов поговорить с господином Пашиняном в любое время, когда он будет готов. Так что я открыт для этого обсуждения и думаю, что это может быть хорошим знаком того, что война окончена и эта страница перевёрнута", — приводит вырезку из интервью азербайджанское агентство AzerTAC.
Он напомнил, что уже встречался с Пашиняном в начале этого года, однако тогда лидеры не пожали друг другу руки. Переговоры проходили в трёхстороннем формате с участием президента России Владимира Путина. По результатам встречи страны договорились о создании рабочей группы по вопросам экономики и транспортной инфраструктуры в регионе.
Ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения до сих пор не ответила на предложение о мирном договоре.
Комментариев: 0