Алиев заявил о готовности к встрече с Пашиняном "в любое время"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом он сказал в беседе с испанским агентством EFE.

"Я готов поговорить с господином Пашиняном в любое время, когда он будет готов. Так что я открыт для этого обсуждения и думаю, что это может быть хорошим знаком того, что война окончена и эта страница перевёрнута", — приводит вырезку из интервью азербайджанское агентство AzerTAC.