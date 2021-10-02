Ликсутов рассказал о новом центре подбора персонала для московского транспорта

На станции "Черкизовская" открыли новый центр подбора персонала. Видео © LIFE

В Москве в наземном вестибюле станции "Черкизовская" состоялось открытие нового центра подбора персонала для транспорта. Там все желающие работать в столичном метрополитене или на наземном городском транспорте могут узнать актуальные данные о вакансиях, пройти собеседование и получить информацию о трудоустройстве.

На открытии присутствовал заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов. По его словам, московский транспорт — один из крупнейших работодателей в городе, на его предприятиях работают более ста тысяч человек и это число постоянно увеличивается. Он отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу активно развивать столичный транспорт, поэтому потребность в высококвалифицированных специалистах будет только расти. С начала года в центры подбора персонала обратилось более 86 тысяч человек, благодаря развитию транспортной системы к 2025 году появится ещё десять тысяч дополнительных рабочих мест.

"Чтобы трудоустройство в транспортный комплекс стало удобнее, мы открыли пятый центр подбора персонала, где сотрудники проконсультируют и помогут на всех этапах. Уверены, что сюда будет обращаться большое количество потенциальных работников, а мы планируем увеличить количество центров", — сказал Ликсутов.