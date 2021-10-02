Бывший повар Елизаветы II рассказал о фруктовой диете королевы
По его словам, у монархини есть любимое блюдо, о котором она никому не рассказывает.
Фото © ТАСС / PA / Jane Barlow
Королева Великобритании Елизавета II в зависимости от времени года очень трепетно относится к фруктам и ягодам, которые подаются на её стол. Об этом рассказал бывший повар монархини Даррен Макгрейди.
Он готовил для королевской семьи с 1982 по 1993 год, кормил в том числе принца Гарри и принца Уильяма и даже застал принцессу Диану. Кроме того, Макгрейди заведовал кухней во время визитов таких высокопоставленных лиц, как президенты США Рональд Рейган, Билл Клинтон, а также Джордж Буш – младший и старший.
"Летом в Балморал ты можешь отправлять клубнику королеве каждый день, и она никогда не скажет ни слова. Попробуйте включить клубнику в меню в январе, и она вычеркнет всё и скажет, чтобы не смели присылать ей генетически модифицированную ягоду", — рассказал он в интервью Daily Star.
По словам Макгрейди, в годы его работы у королевы было любимое блюдо, но какое именно, она никогда не рассказывала, чтобы ей не подавали одно и то же. Он также признался, что Елизавета II предпочитает булочки со сливками и джемом и чай "Эрл грей", который ей подают, где бы она ни находилась.
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