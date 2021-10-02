НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бывший повар Елизаветы II рассказал о фруктовой диете королевы

По его словам, у монархини есть любимое блюдо, о котором она никому не рассказывает.

2 октября, 12:18
<p>Фото © ТАСС / PA / Jane Barlow</p>

Фото © ТАСС / PA / Jane Barlow

Королева Великобритании Елизавета II в зависимости от времени года очень трепетно относится к фруктам и ягодам, которые подаются на её стол. Об этом рассказал бывший повар монархини Даррен Макгрейди.

Он готовил для королевской семьи с 1982 по 1993 год, кормил в том числе принца Гарри и принца Уильяма и даже застал принцессу Диану. Кроме того, Макгрейди заведовал кухней во время визитов таких высокопоставленных лиц, как президенты США Рональд Рейган, Билл Клинтон, а также Джордж Буш – младший и старший.

"Летом в Балморал ты можешь отправлять клубнику королеве каждый день, и она никогда не скажет ни слова. Попробуйте включить клубнику в меню в январе, и она вычеркнет всё и скажет, чтобы не смели присылать ей генетически модифицированную ягоду", — рассказал он в интервью Daily Star.

"Чёртова идиотка": Стало известно, как внучка Елизаветы II порезала мечом лицо Эду Ширану

"Чёртова идиотка": Стало известно, как внучка Елизаветы II порезала мечом лицо Эду Ширану

По словам Макгрейди, в годы его работы у королевы было любимое блюдо, но какое именно, она никогда не рассказывала, чтобы ей не подавали одно и то же. Он также признался, что Елизавета II предпочитает булочки со сливками и джемом и чай "Эрл грей", который ей подают, где бы она ни находилась.

Ранее бывший придворный раскрыл, что запрещено подавать к обеду королевской семье Великобритании.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Жертва Эпштейна подала в суд на сына Елизаветы II, обвинив его в изнасиловании

10 августа, 00:59

Барбадос объявил о выходе из-под власти британской короны

30 сентября, 16:34

10 странных бьюти-лайфхаков из прошлого, которые сейчас никто и ни за что не станет повторять

сегодня в 15:00

Россиянин нашёл тело жены с пробитой утюгом головой, под подозрением её дочь

сегодня в 15:08

В пермском вузе рассказали о судьбе профессора, поразившего равнодушием при стрельбе

сегодня в 15:00

Новости партнеров

Layer 1