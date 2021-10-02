Бывший повар Елизаветы II рассказал о фруктовой диете королевы

Королева Великобритании Елизавета II в зависимости от времени года очень трепетно относится к фруктам и ягодам, которые подаются на её стол. Об этом рассказал бывший повар монархини Даррен Макгрейди.

Он готовил для королевской семьи с 1982 по 1993 год, кормил в том числе принца Гарри и принца Уильяма и даже застал принцессу Диану. Кроме того, Макгрейди заведовал кухней во время визитов таких высокопоставленных лиц, как президенты США Рональд Рейган, Билл Клинтон, а также Джордж Буш – младший и старший.

"Летом в Балморал ты можешь отправлять клубнику королеве каждый день, и она никогда не скажет ни слова. Попробуйте включить клубнику в меню в январе, и она вычеркнет всё и скажет, чтобы не смели присылать ей генетически модифицированную ягоду", — рассказал он в интервью Daily Star.