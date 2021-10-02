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Стало известно местонахождение пропавшего в Минске журналиста "Комсомольской правды"

Задержание Можейко связано с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".

2 октября, 12:03
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/gennadiy.mojeiko" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Геннадий Можейко</a></p>

Фото © Facebook / Геннадий Можейко

Пропавший ранее журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко сейчас находится в следственном изоляторе "Окрестино" в Минске. По утверждению матери Ирины, в квартире корреспондента издания провели обыск.

По её словам, в постановлении на обыск были указаны две статьи Уголовного кодекса: "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти". Ирина говорит, что ночью с 1 на 2 октября ей позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

"Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днём 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве", — передаёт её слова kp.ru.

Ранее Лайф сообщал, что в Минске пропал журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко. В редакции издания предположили, что он мог быть задержан правоохранительными органами.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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