Стало известно местонахождение пропавшего в Минске журналиста "Комсомольской правды"

Пропавший ранее журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко сейчас находится в следственном изоляторе "Окрестино" в Минске. По утверждению матери Ирины, в квартире корреспондента издания провели обыск.

По её словам, в постановлении на обыск были указаны две статьи Уголовного кодекса: "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти". Ирина говорит, что ночью с 1 на 2 октября ей позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

"Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днём 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве", — передаёт её слова kp.ru.