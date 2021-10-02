Стало известно местонахождение пропавшего в Минске журналиста "Комсомольской правды"
Задержание Можейко связано с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".
Фото © Facebook / Геннадий Можейко
Пропавший ранее журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко сейчас находится в следственном изоляторе "Окрестино" в Минске. По утверждению матери Ирины, в квартире корреспондента издания провели обыск.
По её словам, в постановлении на обыск были указаны две статьи Уголовного кодекса: "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти". Ирина говорит, что ночью с 1 на 2 октября ей позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
"Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днём 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве", — передаёт её слова kp.ru.
Ранее Лайф сообщал, что в Минске пропал журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко. В редакции издания предположили, что он мог быть задержан правоохранительными органами.
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