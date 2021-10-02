Замглавы Генштаба ВС Армении задержан по делу о хищении

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в рамках расследования уголовного дела о хищении в особо крупных размерах задержала замглавы Генштаба ВС республики Степана Галстяна.

"Задержан заместитель начальника Генштаба Степан Галстян в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении и хищении в особо крупных размерах во время процесса поставки боеприпасов для нужд Вооружённых сил. Он был привлечён как обвиняемый в злоупотреблении служебным положением, повлёкшим серьёзные финансовые последствия", — говорится в сообщении ведомства.