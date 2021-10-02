НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Замглавы Генштаба ВС Армении задержан по делу о хищении

Он подозревается в коррупции при поставках боеприпасов для нужд Вооружённых сил республики.

2 октября, 11:54
<p>Фото © <a href="https://mil.am/ru/persons/31" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mil.am</a></p>

Фото © mil.am

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в рамках расследования уголовного дела о хищении в особо крупных размерах задержала замглавы Генштаба ВС республики Степана Галстяна.

"Задержан заместитель начальника Генштаба Степан Галстян в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении и хищении в особо крупных размерах во время процесса поставки боеприпасов для нужд Вооружённых сил. Он был привлечён как обвиняемый в злоупотреблении служебным положением, повлёкшим серьёзные финансовые последствия", — говорится в сообщении ведомства.

В рамках того же уголовного дела арестовали бывшего министра обороны республики Давида Тонояна, который находился на этом посту с 2018 по 2020 год.

Армения обвинила Азербайджан в расовой дискриминации и подала иск в Международный суд ООН

Армения обвинила Азербайджан в расовой дискриминации и подала иск в Международный суд ООН

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1