Появилось видео изнутри разрушенной взрывом квартиры в нижегородской многоэтажке
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Кадр из видео © YouTube / СУ СК
СУ СК предоставило видео изнутри квартиры, где сегодня утром в многоэтажном доме по улице Гайдара в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа. На кадрах, опубликованных на YouTube-канале ведомства, видно, что в одной из комнат полностью обрушилась стена и разрушилась вся мебель в квартире.
Обстановка внутри представляет из себя месиво из разбитой мебели и кусков бетона. При этом несущие конструкции здания, по предварительным данным, остались целы. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета: проводится осмотр, устанавливается причина произошедшего, допрашиваются свидетели.
Напомним, взрыв газа произошёл сегодня около семи часов утра в доме № 18 по улице Гайдара. В результате повреждены оказались стены и окна квартиры, в которой находился эпицентр. Ранее Лайф опубликовал видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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