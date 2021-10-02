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Появилось видео изнутри разрушенной взрывом квартиры в нижегородской многоэтажке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

2 октября, 11:42
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WNsMz3T9lY0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК</a></p>

Кадр из видео © YouTube / СУ СК

СУ СК предоставило видео изнутри квартиры, где сегодня утром в многоэтажном доме по улице Гайдара в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа. На кадрах, опубликованных на YouTube-канале ведомства, видно, что в одной из комнат полностью обрушилась стена и разрушилась вся мебель в квартире.

Обстановка внутри представляет из себя месиво из разбитой мебели и кусков бетона. При этом несущие конструкции здания, по предварительным данным, остались целы. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета: проводится осмотр, устанавливается причина произошедшего, допрашиваются свидетели.

Напомним, взрыв газа произошёл сегодня около семи часов утра в доме № 18 по улице Гайдара. В результате повреждены оказались стены и окна квартиры, в которой находился эпицентр. Ранее Лайф опубликовал видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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