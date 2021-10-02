Появилось видео изнутри разрушенной взрывом квартиры в нижегородской многоэтажке

СУ СК предоставило видео изнутри квартиры, где сегодня утром в многоэтажном доме по улице Гайдара в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа. На кадрах, опубликованных на YouTube-канале ведомства, видно, что в одной из комнат полностью обрушилась стена и разрушилась вся мебель в квартире.