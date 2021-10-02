Катер загорелся возле яхт-клуба в Петербурге

В Петербурге загорелся деревянный катер. Видео © Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В Финском заливе в Петербурге загорелся деревянный катер, погибших нет. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Пожар произошёл на шестиметровом судне около яхт-клуба "Балтиец". Двух человек извлекли из воды с ожогами. Транспортная прокуратура взяла произошедший инцидент на контроль. Выясняются обстоятельства пожара.