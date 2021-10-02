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Катер загорелся возле яхт-клуба в Петербурге

В результате пожара пострадало два человека, которые спрыгнули в воду, спасаясь от огня.

2 октября, 11:31

Фото © Соцсети

В Петербурге загорелся деревянный катер. Видео © Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В Финском заливе в Петербурге загорелся деревянный катер, погибших нет. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Пожар произошёл на шестиметровом судне около яхт-клуба "Балтиец". Двух человек извлекли из воды с ожогами. Транспортная прокуратура взяла произошедший инцидент на контроль. Выясняются обстоятельства пожара.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Каспийском море пропал катер, на котором находилось семь человек, в том числе трое детей. Его потеряли в Астраханской области, а нашли уже у берегов Дагестана. Все оказались живы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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