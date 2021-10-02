НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский подписал закон о ликвидации госконцерна "Укроборонпром"

Документ предусматривает "структурную перезагрузку 118 разрозненных предприятий концерна".

2 октября, 11:46
<p>Фото © ТАСС / АР / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / АР / Evan Vucci

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром". Он предусматривает ликвидацию военно-промышленного комплекса, сообщается на сайте Верховной рады.

"Возвращён с подписью от президента", — сказано в карточке закона, которая опубликована на сайте украинского парламента.

Отмечается, что Верховная рада Украины проголосовала за этот закон 13 июля, решение поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов. В "Укроборонпроме" считают, что закон поможет усилить обороноспособность страны, "структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий концерна". Государственные и казённые предприятия – участники военно-промышленного комплекса преобразуют в хозяйственные общества, которые объединят по отраслевому признаку.

Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и тоном Грузии

Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и тоном Грузии

Ранее Лайф сообщал о том, что в "Укроборонпроме" пожаловались на нехватку российских комплектующих. С 2014 года Незалежная вынуждена искать варианты замещения продукции, которую когда-то поставляла РФ.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1