Зеленский подписал закон о ликвидации госконцерна "Укроборонпром"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром". Он предусматривает ликвидацию военно-промышленного комплекса, сообщается на сайте Верховной рады.

"Возвращён с подписью от президента", — сказано в карточке закона, которая опубликована на сайте украинского парламента.

Отмечается, что Верховная рада Украины проголосовала за этот закон 13 июля, решение поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов. В "Укроборонпроме" считают, что закон поможет усилить обороноспособность страны, "структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий концерна". Государственные и казённые предприятия – участники военно-промышленного комплекса преобразуют в хозяйственные общества, которые объединят по отраслевому признаку.