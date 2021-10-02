Мурашко заявил, что все барьеры для регистрации "Спутника V" в ВОЗ сняты

Ликвидированы все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на брифинге по итогам встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом в Женеве.

"Заявителю — компании, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, — необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг — это всё-таки административная процедура, и это будет рассматриваться. На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ", — констатировал он.