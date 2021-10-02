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Мурашко заявил, что все барьеры для регистрации "Спутника V" в ВОЗ сняты

Он отметил, что это подтверждено со стороны генерального директора организации.

2 октября, 11:57

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Ликвидированы все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на брифинге по итогам встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом в Женеве.

"Заявителю — компании, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, — необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг — это всё-таки административная процедура, и это будет рассматриваться. На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ", — констатировал он.

Мурашко сообщил об успешном завершении третьей фазы испытаний "Спутника V"

Мурашко сообщил об успешном завершении третьей фазы испытаний "Спутника V"

А ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в регистрации "Спутника V" в ЕС. Она отметила, что РФ и далее намерена продолжать работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в частности, и со странами Европы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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