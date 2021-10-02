Лукашенко объяснил свои слова о лечении ковида при помощи водки и бани

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране от ковида лечатся согласно протоколам ВОЗ, а его слова о бане и водке были всего лишь шуткой.

"Это же в шутку было сказано. А вы начали хватать это. Вот Лукашенко лечит людей водкой и баней. Это была шутка", — объяснил Лукашенко в интервью телеканалу CNN.

По словам президента, он погружён в тему борьбы с коронавирусом больше, "чем все вместе взятые на Западе руководители". Он подчеркнул, что другим странам может не понравиться "белорусский путь лечения людей". В частности, Белоруссия не объявляла локдаун.

"Мы исходим из наших реалий и наших возможностей. И наш путь оказался правильным. Мы не объявляли локдаун. Чего вы сейчас не объявляете локдаун? Значит, вы подтверждаете наш метод, что он правильный", — отметил Лукашенко.