Лукашенко объяснил свои слова о лечении ковида при помощи водки и бани
По его мнению, другим странам может не понравиться "белорусский путь лечения людей".
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране от ковида лечатся согласно протоколам ВОЗ, а его слова о бане и водке были всего лишь шуткой.
"Это же в шутку было сказано. А вы начали хватать это. Вот Лукашенко лечит людей водкой и баней. Это была шутка", — объяснил Лукашенко в интервью телеканалу CNN.
По словам президента, он погружён в тему борьбы с коронавирусом больше, "чем все вместе взятые на Западе руководители". Он подчеркнул, что другим странам может не понравиться "белорусский путь лечения людей". В частности, Белоруссия не объявляла локдаун.
"Мы исходим из наших реалий и наших возможностей. И наш путь оказался правильным. Мы не объявляли локдаун. Чего вы сейчас не объявляете локдаун? Значит, вы подтверждаете наш метод, что он правильный", — отметил Лукашенко.
Напомним, в прошлом году Лукашенко рассказывал о лечении коронавируса народными средствами. Тогда он заявлял, что от инфекции помогают ледовая арена, трактор, дым костра, козы, баня, водка и даже мёд. Президент отмечал, что Белоруссия полностью победила коронавирус.
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