В ходе беседы о планах "Современника" на ближайший год актриса Лия Ахеджакова пожаловалась журналистам kp.ru на то, что её вызывали на беседу в Следственный комитет из-за роли в спектакле "Первый хлеб". Следователи подробно расспросили о негативных высказываниях в адрес ветеранов.

Напомним, премьера спектакля "Первый хлеб", который поставил польский режиссёр Бениамин Коц по пьесе Рината Ташимова, состоялась 19 июля. Главную роль сыграла народная артистка РФ Лия Ахеджакова. По сюжету её героиня оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Монолог, который звучит в этот момент, вызвал широкий общественный резонанс. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить нашумевший спектакль на предмет оскорбления ветеранов. Ранее Лайф писал о том, что "Современник" снял с показа спектакль с Ахеджаковой после жалобы "Офицеров России", однако сейчас показы анонсированы на 3 и 4 октября.