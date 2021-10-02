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Кратеры и равнину на Меркурии впервые сняли на фото с близкого расстояния

Чёрно-белый снимок ближайшей к Солнцу планеты был сделан с разрешением 1024х1024 пикселя.

2 октября, 12:26
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/ESA_Bepi/status/1444218331595169795" target="_blank" rel="noopener noreferrer">twitter.com / ESA_Bepi</a></p>

Фото © twitter.com / ESA_Bepi

Первое изображение поверхности Меркурия с близкого расстояния передал космический зонд BepiColombo, пролетая мимо планеты. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Это отличное изображение северного полушария Меркурия передал зонд, сделав его на расстоянии 2420 километров примерно через 10 минут после приближения [к поверхности планеты]", — отметили в агентстве.

За 10 минут до сделанного снимка зонд подлетел на расстояние около 199 километров от поверхности планеты. Чёрно-белый снимок Меркурия был сделан с разрешением 1024х1024 пикселя, где запечатлены кратеры Кальвино и Лермонтов, а также равнина Сихту. В ближайшее время ожидается более подробная информация и другие изображения планеты.

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Напомним, миссия BepiColombo организована в 2018 году совместно с Европейским космическим агентством и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и названа в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Бепи Коломбо.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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