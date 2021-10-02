Кратеры и равнину на Меркурии впервые сняли на фото с близкого расстояния

Первое изображение поверхности Меркурия с близкого расстояния передал космический зонд BepiColombo, пролетая мимо планеты. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Hello, Mercury!



This splendid view of part of Mercury's northern hemisphere was captured by @ESA_MTM about 10 mins after #MercuryFlyby close approach, from a distance of 2420km. https://t.co/jjGKrsQXDH#ExploreFarther pic.twitter.com/EMhMJ5tKiN — Bepi (@ESA_Bepi) October 2, 2021

"Это отличное изображение северного полушария Меркурия передал зонд, сделав его на расстоянии 2420 километров примерно через 10 минут после приближения [к поверхности планеты]", — отметили в агентстве.

За 10 минут до сделанного снимка зонд подлетел на расстояние около 199 километров от поверхности планеты. Чёрно-белый снимок Меркурия был сделан с разрешением 1024х1024 пикселя, где запечатлены кратеры Кальвино и Лермонтов, а также равнина Сихту. В ближайшее время ожидается более подробная информация и другие изображения планеты.