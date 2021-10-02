Кратеры и равнину на Меркурии впервые сняли на фото с близкого расстояния
Чёрно-белый снимок ближайшей к Солнцу планеты был сделан с разрешением 1024х1024 пикселя.
Фото © twitter.com / ESA_Bepi
Первое изображение поверхности Меркурия с близкого расстояния передал космический зонд BepiColombo, пролетая мимо планеты. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
Hello, Mercury!— Bepi (@ESA_Bepi) October 2, 2021
This splendid view of part of Mercury's northern hemisphere was captured by @ESA_MTM about 10 mins after #MercuryFlyby close approach, from a distance of 2420km. https://t.co/jjGKrsQXDH#ExploreFarther pic.twitter.com/EMhMJ5tKiN
"Это отличное изображение северного полушария Меркурия передал зонд, сделав его на расстоянии 2420 километров примерно через 10 минут после приближения [к поверхности планеты]", — отметили в агентстве.
За 10 минут до сделанного снимка зонд подлетел на расстояние около 199 километров от поверхности планеты. Чёрно-белый снимок Меркурия был сделан с разрешением 1024х1024 пикселя, где запечатлены кратеры Кальвино и Лермонтов, а также равнина Сихту. В ближайшее время ожидается более подробная информация и другие изображения планеты.
Напомним, миссия BepiColombo организована в 2018 году совместно с Европейским космическим агентством и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и названа в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Бепи Коломбо.
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