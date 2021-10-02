В МИД рассказали о процессе сертификации "Северного потока – 2"

Процедуры по сертификации газопровода "Северный поток – 2" идут, однако пока нелегко сказать, какие "юридические закорючки" могут быть использованы противниками этого проекта. Такую точку зрения озвучил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Процедуры идут, они достаточно сложные, и ещё трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта. Но ещё раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твёрдо рассчитываем на то, что этот проект осуществится", — сказал он РИА "Новости".