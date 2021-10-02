В МИД рассказали о процессе сертификации "Северного потока – 2"
Согласно предварительным оценкам, через данный трубопровод в этом году может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.
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Процедуры по сертификации газопровода "Северный поток – 2" идут, однако пока нелегко сказать, какие "юридические закорючки" могут быть использованы противниками этого проекта. Такую точку зрения озвучил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Процедуры идут, они достаточно сложные, и ещё трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта. Но ещё раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твёрдо рассчитываем на то, что этот проект осуществится", — сказал он РИА "Новости".
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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