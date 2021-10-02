Драка со стрельбой произошла в кафе на северо-востоке Москвы
Один из участников конфликта был госпитализирован с ранением грудной клетки, его оппонент задержан.
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На северо-востоке Москвы в кафе "Культ" по улице Пришвина в 4:30 утра между двумя посетителями заведения разгорелся конфликт, который окончился стрельбой, сообщает газета МК. Причины произошедшего неизвестны.
В ходе спора 42-летний местный житель выстрелил из травматического пистолета "Оса" в 32-летнего мужчину. Известно, что в результате инцидента пострадавший был госпитализирован с ранением грудной клетки, а стрелявший в противника мужчина задержан.
Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге 30 человек устроили драку со стрельбой возле кафе. Данных о пострадавших или погибших в правоохранительные органы не поступало.
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