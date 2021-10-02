Драка со стрельбой произошла в кафе на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы в кафе "Культ" по улице Пришвина в 4:30 утра между двумя посетителями заведения разгорелся конфликт, который окончился стрельбой, сообщает газета МК. Причины произошедшего неизвестны.



В ходе спора 42-летний местный житель выстрелил из травматического пистолета "Оса" в 32-летнего мужчину. Известно, что в результате инцидента пострадавший был госпитализирован с ранением грудной клетки, а стрелявший в противника мужчина задержан.