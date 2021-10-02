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Драка со стрельбой произошла в кафе на северо-востоке Москвы

Один из участников конфликта был госпитализирован с ранением грудной клетки, его оппонент задержан.

2 октября, 12:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На северо-востоке Москвы в кафе "Культ" по улице Пришвина в 4:30 утра между двумя посетителями заведения разгорелся конфликт, который окончился стрельбой, сообщает газета МК. Причины произошедшего неизвестны.

В ходе спора 42-летний местный житель выстрелил из травматического пистолета "Оса" в 32-летнего мужчину. Известно, что в результате инцидента пострадавший был госпитализирован с ранением грудной клетки, а стрелявший в противника мужчина задержан.

Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге 30 человек устроили драку со стрельбой возле кафе. Данных о пострадавших или погибших в правоохранительные органы не поступало.

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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