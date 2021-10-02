Киев попросил Грузию допустить к Саакашвили украинского консула

Власти Незалежной обратились к Грузии с запросом о том, чтобы разрешить украинскому консулу посетить арестованного в Тбилиси главу Исполнительного комитета совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко изданию "Общественное".

"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом для посещения его украинским консулом и предоставления консульской помощи", — сказал он.