Киев попросил Грузию допустить к Саакашвили украинского консула
В МИД Незалежной подтвердили, что сохраняют принципиальную позицию о невмешательстве во внутренние дела соседей.
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Власти Незалежной обратились к Грузии с запросом о том, чтобы разрешить украинскому консулу посетить арестованного в Тбилиси главу Исполнительного комитета совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко изданию "Общественное".
"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом для посещения его украинским консулом и предоставления консульской помощи", — сказал он.
В то же время Николенко от лица МИД подтвердил, что Украина сохраняет принципиальную позицию о "невмешательстве во внутренние дела Грузии".
Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно накануне, 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
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