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Киев попросил Грузию допустить к Саакашвили украинского консула

В МИД Незалежной подтвердили, что сохраняют принципиальную позицию о невмешательстве во внутренние дела соседей.

2 октября, 12:43
<p>Фото © ТАСС / ZUMA / Jaap Arriens</p>

Фото © ТАСС / ZUMA / Jaap Arriens

Власти Незалежной обратились к Грузии с запросом о том, чтобы разрешить украинскому консулу посетить арестованного в Тбилиси главу Исполнительного комитета совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко изданию "Общественное".

"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом для посещения его украинским консулом и предоставления консульской помощи", — сказал он.

В то же время Николенко от лица МИД подтвердил, что Украина сохраняет принципиальную позицию о "невмешательстве во внутренние дела Грузии".

Президент Грузии отказалась когда-нибудь помиловать Саакашвили

Президент Грузии отказалась когда-нибудь помиловать Саакашвили

Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно накануне, 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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