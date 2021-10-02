Мурашко рассказал об итогах заседания ВОЗ

Состоялось заседание исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, на котором ряд стран, в том числе Россия, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией и увеличение числа вакцинированных. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Обсуждались новые подходы к архитектуре управления системы здравоохранения, новые вызовы для здравоохранения, механизмы сегодняшней стабилизации ситуации в мире и обеспечения защиты населения многих стран, а также вопросы финансирования", — пояснил он по итогам встречи с представителями США в Женеве.

Мурашко рассказал, что в ходе заседания отдельное внимание было уделено вопросам быстрого реагирования на ЧС, в том числе пандемии и другие инфекционные заболевания. Обсуждая проблемы вакцинации, министры подчёркивали их важность как единственный и эффективный способ стабилизации ситуации. Также была затронута тема поставки вакцин в африканские регионы, где на сегодняшний день привито около четырёх процентов населения, и в Латинскую Америку.