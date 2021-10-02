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Мурашко рассказал об итогах заседания ВОЗ

В обсуждении была затронута тема поставки вакцин в африканские регионы, где на сегодняшний день привито около 4% населения.

2 октября, 12:57
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63053/photos/63611" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Состоялось заседание исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, на котором ряд стран, в том числе Россия, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией и увеличение числа вакцинированных. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Обсуждались новые подходы к архитектуре управления системы здравоохранения, новые вызовы для здравоохранения, механизмы сегодняшней стабилизации ситуации в мире и обеспечения защиты населения многих стран, а также вопросы финансирования", — пояснил он по итогам встречи с представителями США в Женеве.

Мурашко рассказал, что в ходе заседания отдельное внимание было уделено вопросам быстрого реагирования на ЧС, в том числе пандемии и другие инфекционные заболевания. Обсуждая проблемы вакцинации, министры подчёркивали их важность как единственный и эффективный способ стабилизации ситуации. Также была затронута тема поставки вакцин в африканские регионы, где на сегодняшний день привито около четырёх процентов населения, и в Латинскую Америку.

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Ранее Лайф писал о том, что в России за сутки выявлено максимальное с 16 июля число заболевших ковидом. Из них 2138 человек заразились от пациентов без клинических проявлений болезни. Антирекорд по количеству инфицированных был зафиксирован и в Москве. Всего с начала пандемии в российской столице заразилось свыше 1,6 миллиона человек.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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